Стал известен характер полученной Томом Крузом травмы

Травма, которую получил американский актер Том Круз , пытаясь выполнить трюк на съемках шестой части фильма «Миссия: невыполнима» в Лондоне, оказалась серьезной, у него сломаны две кости голеностопного сустава. Об этом в понедельник, 14 августа, пишет газета The Sun.

Отмечается, что из-за этого съемки картины придется отложить на четыре месяца.

Ранее в понедельник в сети появилось видео инцидента. Ролик опубликован на YouTube-канале Guardian Wires.

О травме актера 13 августа сообщило издание TMZ. 55-летний актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, по сценарию должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и «довольно сильно» ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увели со съемочной площадки.

«Миссия: невыполнима 6» режиссера Кристофера Маккуорри появится на экранах 26 июля 2018 года.