

Актер Том Круз во время съемок в Лондоне шестой части приключенческого боевика " Миссия: невыполнима" сломал две кости голеностопного сустава. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun.

" Том получил серьезное повреждение, понадобятся месяцы, чтобы он восстановился. Он является крупнейшей звездой фильма и все вращается вокруг него. У руководства картины нет иного выбора, кроме как отложить съемки" , — цитирует издание источника, близкого к съемочному процессу.



По данным газеты, в связи с лечением актера съемки фильма могут быть приостановлены на четыре месяца.



Новостной ресурс TMZ опубликовал в воскресенье видеозапись, на кадрах которой видно, как Круз выполнял каскадерский трюк, при осуществлении которого он должен был с разбега прыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего здания. Однако 55-летний актер не рассчитал траекторию прыжка и сильно ударился о край крыши, успев при этом зацепиться за нее руками. После того, как ему удалось встать на ноги, он сразу же начал сильно хромать.



Выход на экраны фильма " Миссия: невыполнима 6" (Mission: Impossible 6) запланирован на июнь 2018 года. Предыдущая часть киносаги — " Миссия невыполнима: Племя изгоев" (Mission: Impossible — Rogue Nation) — вышла в прокат в 2015 году, собрав почти $700 млн

