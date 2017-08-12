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Умер актер Виктор Смирнов
Фото: kino-teatr.ru
Актер театра и кино Виктор Смирнов умер в Санкт-Петербурге на 73 году жизни. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Причина смерти в публикации не указана.
Смирнов окончил Горьковское театральное училище, с 80-х годов служил в Александрийском театре. Он исполнил свыше 70 ролей в кино, в том числе играл в «Борисе Годунове» (1986), «Улице разбитых фонарей» (1998), «Агенте национальной безопасности-2» (2000), «Мастере и Маргарите» (2005) и «Ликвидации» (2007). В 1992 году Смирнов удостоился звания Народного артиста России.
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