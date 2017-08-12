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Мантии героев сериала «Игра престолов» делают из ковров ИКЕА
Ковер из ИКЕА — настолько универсальная вещь, что из него делают мантии героев популярного сериала «Игра престолов». Съемочная команда закупает бюджетные ковры из ИКЕА, а затем их обрабатывают, чтобы накидки выглядели старыми и изношенными.
«Мы берем все, что можем: режем, бреем, добавляем кожаные ремни и искусственно состариваем. Это у нас что-то вроде религии», — говорит художник по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон.
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