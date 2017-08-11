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Начаты съемки "Пусть говорят" без Малахова
Новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале станет Дмитрий Борисов. Журналист принял участие в съемках нового выпуска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом съёмок.
«Это уже эфирная программа, не пилот», — заявил собеседник издания.
Руководство «Первого канала» официально не подтверждает эту информацию. Ни Дмитрий Борисов, ни бывший ведущий ток-шоу Андрей Малахов на звонки журналистов издания не ответили. По словам источника, руководство «Первого канала» приняло решение снять три пилотных выпуска программы для того, чтобы принять окончательное решение, кто будет новым ведущим ток-шоу. Одним из кандидатов на эту должность был журналист красноярского канала ТВК Александр Смол.
7 августа журнал Elle опубликовал материал, в котором говорилось, что причиной ухода Малахова с «Первого канала» стал конфликт с новым продюсером «Пусть говорят». Телеведущему не позволили уйти в декретный отпуск. В руководстве «Первого канала» заявили, что ничего не знали о том, что Малахов и его супруга Наталья Шкулёва ждут ребёнка. Вслед за Малаховым с «Первого канала» уволилась вся команда ток-шоу. По слухам, телеведущий, проработавший на «Первом канале» 25 лет, перейдёт на работу в ВГТРК.
Дмитрий Борисов начал работать на «Первом канале» в 2006 году. С 2011 года ведёт программу «Время». В 2015 году занял должность генерального продюсера «Первый канал. Всемирная сеть».
До «Первого канала» работал ведущим на «Эхо Москвы».
До «Первого канала» работал ведущим на «Эхо Москвы».
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