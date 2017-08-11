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Шэрон Стоун опубликовала свои пробы к эротическому триллеру «Основной инстинкт»

Актриса Шэрон Стоун показала свои пробы к фильму " Основной инстинкт". Видео опубликовано в твиттере артистки.
Триллер вышел в 1992 году. Вместе со Стоун в ленте снялся Майкл Дуглас. Актрисе ее роль принесла мировую известность.
В ролике с пробами Стоун предстает в образе своей будущей героини, писательницы Кэтрин Трамелл. Реплики ей подает режиссер Пол Верховен, отмечает Entertainment Weekly.
Ранее сообщалось, что Стоун ответила на старое письмо певицы Мадонны о ее " бездарности".
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