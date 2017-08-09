Учитель ответил Кадырову

Учитель добавил, что фильм можно запретить, если он нарушает российское законодательство. Посмотревшие «Матильду» чиновники установили, что фильм соответствует российской Конституции.

Накануне Кадыров направил письмо в Минкультуры РФ с просьбой запретить показ «Матильды» в Чечне из-за того, что фильм " оскорбляет чувства верующих".

Выход «Матильды» в прокат ожидается в октябре 2017 года.