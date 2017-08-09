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Учитель ответил Кадырову
Режиссёр " Матильды" Алексей Учитель ответил главе Чечни Рамзану Кадырову на просьбу запретить фильм к показу. Режиссер предложил чеченскому политику «не писать писем», а сначала посмотреть фильм самому. Об этом он рассказал «Интерфаксу».
Учитель добавил, что фильм можно запретить, если он нарушает российское законодательство. Посмотревшие «Матильду» чиновники установили, что фильм соответствует российской Конституции.
Накануне Кадыров направил письмо в Минкультуры РФ с просьбой запретить показ «Матильды» в Чечне из-за того, что фильм " оскорбляет чувства верующих".
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала письмо Кадырова «решением исключительно мужественным».
Выход «Матильды» в прокат ожидается в октябре 2017 года.
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