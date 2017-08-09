Умер актер и музыкант Глен Кэмпбелл

Американский кантри-музыкант, гитарист и актер Глен Кэмпбелл умер в возрасте 81 года, сообщает телеканал «Би-би-си» со ссылкой на родственников музыканта.

Отмечается, что Кэмпбелл скончался после «долгой и мужественной борьбы» с болезнью Альцгеймера. Диагноз ему был поставлен в 2011 году.

"С самыми тяжелыми сердцами мы объявляем об уходе нашего любимого мужа, отца, дедушки", — говорится в их заявлении.

Кэмпбелл был одним из самых востребованных сессионных гитаристов в мире американской поп-музыки в середине 1960-х.

Также он является обладателем премий «Грэмми» — за лучшее мужское вокальное исполнение (1967), за лучший альбом года (1968) и за лучшую кантри-песню (2015).