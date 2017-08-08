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Умер основатель ансамбля "Веселые ребята"
В возрасте 72 лет скончался народный артист России, основатель ВИА «Весёлые ребята» Павел Слободкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Департамента культуры Москвы.
Похороны музыканта пройдут 10 августа. Слободкин основал ВИА «Весёлые ребята» в 1966 году. В 1974 году в ансамбле начала выступать Алла Пугачёва. Певица исполнила в составе ВИА композицию «Арлекино», аранжировку для которой написал Слободкин. С этой песней Пугачёва выиграла Гран-при фестиваля «Золотой Орфей» в Болгарии.
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