В Москве умер основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин



Народный артист РФ, основатель ВИА " Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщили во вторник в Департаменте культуры Москвы.



" Павел Слободкин скончался сегодня" , — сказала собеседница агентства.



Как сообщила ТАСС поэт Любовь Воропаева, по предварительной информации. Похороны Слободкина пройдут 10 августа.



Композитор, пианист, педагог Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. В марте 1966 года создал один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей " Веселые ребята". В 1974 году пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву . Она исполнила песню " Арлекино" , которую аранжировал и обработал Слободкин. С этой песней Пугачева получила Гран-при на фестивале " Золотой Орфей" в Болгарии.

В 2001 году на Арбате завершилось строительство Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина c камерным залом на 600 мест.