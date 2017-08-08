Главные события у вас в почте
Шнуров представил композицию в честь разгромной победы «Зенита» над «Спартаком»
Лидер российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил короткую композицию в честь победы санкт-петербургского «Зенита» над московским «Спартаком» в матче четвёртого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18.
«Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере — пять!» — поётся в новой композиции Шнурова.
В матче четвёртого тура РФПЛ «Зенит» на своём поле разгромил «Спартак» со счётом 5:1.
Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что наставник действующего чемпиона России Массимо Каррера является одним из главных виновников нынешнего кризиса в клубе.
Оставить комментарий