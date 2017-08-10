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В Чечне объяснили недовольство Кадырова «Матильдой»
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров объяснил, что возмущение главы республики Рамзана Кадырова фильмом «Матильда» «вполне понятно». «Для чеченского народа, который является составной частью общероссийского народа, так же неприемлемо вот такое отношение к историческим событиям, к историческому процессу, особенно практически накануне того, что мы будем отмечать столетие октябрьской катастрофы», — передает его слова «Дождь». Умаров добавил, что «Матильда» — фильм о «небольшом ветреном романе царевича Николая Алексеевича Романова», который нельзя «раздувать до размеров почти похабной love story». По мнению чеченского министра, эта картина «возмутит разум» граждан. Также Умаров заявил, что сейчас «времена уже другие». Поэтому он считает «вполне понятным, адекватным» и соответствующим закону «возмущение главы Чеченской республики, чеченского народа, российских граждан, РПЦ и других организаций, которые занимаются духовно-нравственным воспитанием и вообще духовностью».
Министр уверен, что в протесте Кадырова нет скоропалительности или горячих высказываний. «Закон позволяет Рамзану Ахматовичу обращаться с письмом, в том числе к министру культуры с просьбой, кстати, которая в данном случае не оригинальна. В России подавляющее большинство не хочет видеть такого сыгранного немецким актером инфантильного императора», — отметил Умаров. Он отметил, что «есть сакральные границы общественного сознания, духовного сознания, которые нежелательно было бы переходить».
Фильм он назвал «издевательством над людьми». На вопрос о том, что фильма никто еще не видел, Умаров отметил, что неоправданного «хайпа» вокруг фильма действительно много. «Но после трейлера я, например, не хочу даже картину смотреть. Вы согласитесь, я посмотрел на того, кто играет императора, ведь на такую роль нельзя приглашать человека не русского, а на эту роль нужно приглашать людей гениальных, из разряда которых состоял, например, (Олег) Янковский», — уверен Умаров. Он добавил, что русский народ просыпается и этот процесс нельзя сопровождать «исторической ложью, подтасовкой фактов». Накануне стало известно, что Кадыров написал письмо министру культуры Владимиру Мединскому, попросив запретить прокат фильма «Матильда» на территории Чечни. Письмо прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, Минкульт пообещал учесть просьбу главы Чечни. Сам Учитель призвал Кадырова посмотреть фильм, прежде чем запрещать его к показу.
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