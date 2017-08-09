Минкультуры отреагировало на просьбу Кадырова запретить показ «Матильды» в Чечне

«Письмо получили, приняли к сведению, это право Чечни. Учтем их просьбу», — сообщили агентству в пресс-службе министерства.

Письмо Кадырова на имя Владимира Мединского было опубликовано во вторник. В нем глава Чечни отметил, что «десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в России в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России».