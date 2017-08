В Британии показали скандальный фильм о принцессе Диане

В Великобритании показали фильм "Ее собственными словами" (In Her Own Words) с откровенными признаниями принцессы Дианы о жизни с принцем Чарльзом . Фильм, показанный на телеканале Channel 4, вызвал бурную реакцию в обществе. Против планов канала показать фильм протестовали родственники и друзья Дианы: они уверяли, что данная лента – грубое вмешательство в частную жизнь.