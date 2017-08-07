В Британии показали скандальный фильм о принцессе Диане

В Великобритании показали фильм "Ее собственными словами" (In Her Own Words) с откровенными признаниями принцессы Дианы о жизни с принцем Чарльзом . Фильм, показанный на телеканале Channel 4, вызвал бурную реакцию в обществе. Против планов канала показать фильм протестовали родственники и друзья Дианы: они уверяли, что данная лента – грубое вмешательство в частную жизнь.

В фильме показаны записи, которые сделал тренер принцессы по риторике и публичным выступлениям Питер Сеттелен. Часть этих записей была ранее обнародована в США, передает РИА Новости . Но на самом деле ни одна из этих записей не была предназначена для публичного просмотра: Диана делится с тренером личными проблемами.

Принцесса рассказывает о своей депрессии и булимии, о том, была обижена принцем Чарльзом по время помолвки и не получила помощи от королевы Елизаветы II , когда выяснилось, что Чарльз любит вовсе не свою молодую жену, а свою подругу Камиллу Паркер-Боулз.

Рассказывает Диана и о своей платонической влюбленности в Барри Манаки – телохранителя, погибшего в аварии. Принцесса уверена, что это было убийство.

Дики Арбитер, бывший пресс-секретарь королевы, назвал вышедший фильм попыткой сделать "деньги на крови". Он заявил, что обнародование таких записей – позор.