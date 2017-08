Клип на песню Despacito стал самым просматриваемым видео в истории YouTube

Клип на песню Despacito пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки стал самым просматриваемым видео в истории YouTube, сообщает The Guardian

За семь месяцев видео собрало почти 3 млрд просмотров.

Despacito обогнал другой клип - See you again. Песню записали американцы Уиз Халифа и Чарли Пут. На настоящий момент у See you again 2 994 430 648 просмотра, у Despacito - 2 998 083 563.