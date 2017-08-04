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Актриса из «Секса в большом городе» хочет стать губернатором Нью-Йорка
Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», намерена побороться за должность губернатора Нью-Йорка, передает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.
Актриса может составить конкуренцию действующему губернатору штата Эндрю Куомо, который планирует в 2018 году переизбраться на второй срок.
По мнению некоторых аналитиков, Никсон – «кандидат с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей».
Отметим, что в прошлом 51-летняя актриса уже раздумывала о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Нью-Йорка, но только теперь решилась претворить планы в жизнь. Сама Никсон пока никак не прокомментировала данную информацию.
Актриса - сторонница либеральных ценностей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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