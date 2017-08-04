Актриса из «Секса в большом городе» хочет стать губернатором Нью-Йорка



Актриса может составить конкуренцию действующему губернатору штата Эндрю Куомо , который планирует в 2018 году переизбраться на второй срок.

По мнению некоторых аналитиков, Никсон – «кандидат с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей».



Отметим, что в прошлом 51-летняя актриса уже раздумывала о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Нью-Йорка, но только теперь решилась претворить планы в жизнь. Сама Никсон пока никак не прокомментировала данную информацию.



Актриса - сторонница либеральных ценностей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.