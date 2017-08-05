На Украине завели уголовное дело против музыкантов Scooter за посещение Крыма

Располагающаяся в Киеве прокуратура республики Крым возбудила уголовное дело против музыкантов немецкой группы Scooter, приехавших на полуостров и принявших участие в фестивале «Золотая Балка». Об этом сообщило украинское Общественное радио.

Фронтмену группы Эйч Пи Бакстеру и участникам коллектива грозит до восьми лет тюрьмы по статье УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Информация о визите немецкой группы на полуостров была занесена в Единый реестр досудебных расследований после обращения в прокуратуру одного из депутатов Верховной рады

Ранее Scooter попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». В публикации авторы сказали «простое человеческое спасибо» российской радиостанции «Говорит Москва» , сотрудники которой прислали на портал письмо и рассказали о посещении музыкантами Крыма.

В июне киевские власти пообещали закрыть въезд на Украину артистам в случае, если они посетят полуостров со стороны России.

Украина считает воссоединившийся с Россией в 2014 году Крым своей территорией, а посещение полуострова без согласования с Киевом — нарушением законодательства. Москва настаивает, что проведение референдума, в результате которого республика изменила территориальную принадлежность, соответствовало нормам международного права.