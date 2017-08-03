Лоза ответил оскорбившему Россию Мэнсону

«Посмотрите на его мысли, высказывания, отношение к нашей истории. Может, он уже сто раз обозвал русских говнюками. А мы все растопырились и зовём их. Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье. […] Вот если их артист оскорбляет, могут и в морду дать. Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать!», - заявил Лоза.



2 августа во время концерта в Киеве Мэрилин Мэнсон заявил, что украинская публика «заставила визжать Москву как сучку».



«Киев, не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать, как вашу с*чку», - заявил Мэнсон.

