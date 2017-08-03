Главные события у вас в почте
Лоза ответил оскорбившему Россию Мэнсону
Фото: Facebook
Юрий Лоза пригрозил «дать в морду» американскому музыканту Мэрилину Мэнсону за оскорбительные слова о России. Заявление певца передаёт издание «Комсомольская правда».
«Посмотрите на его мысли, высказывания, отношение к нашей истории. Может, он уже сто раз обозвал русских говнюками. А мы все растопырились и зовём их. Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье. […] Вот если их артист оскорбляет, могут и в морду дать. Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать!», - заявил Лоза.
2 августа во время концерта в Киеве Мэрилин Мэнсон заявил, что украинская публика «заставила визжать Москву как сучку».
«Киев, не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать, как вашу с*чку», - заявил Мэнсон.
Это второе выступление американского исполнителя в украинской столице. Мэнсон посещал Киев в прошлый раз в 2012 году. 31 июля американский исполнитель выступил с концертом в Москве. В российской столице музыкант бывает намного чаще. Мэрилин Мэнсон прославился за счёт эпатажного образа. Во время своих шоу музыкант сжигал библию, обнажался и отрубал голову кукле в виде президента США Дональда Трампа.
Оставить комментарий