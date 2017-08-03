Два года назад Трамп хотел сняться в фильме-катастрофе

После этого предложение поступило бизнесмену и ведущему Трампу. "Дональд сказал да. Он был в восторге, что ему предложили", - заявил тогда Дэвид Лэтт, один из основателей компании Asylum, которая и снимала фильм. Переговоры зашли достаточно далеко, был даже составлен контракт.

Но через несколько недель адвокат нынешнего президента США сообщил, что Трамп собирается участвовать в выборах главы государства, поэтому ему не до съемок.