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Два года назад Трамп хотел сняться в фильме-катастрофе
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Два года назад Дональд Трамп хотел сняться в третьей части фильма "Акулий торнадо". Как пишет РИА Новости, сначала на роль главы государства собирались пригласить бывшего губернатора Аляски Сару Пэйлин, но переговоры с ней не увенчались успехом.
После этого предложение поступило бизнесмену и ведущему Трампу. "Дональд сказал да. Он был в восторге, что ему предложили", - заявил тогда Дэвид Лэтт, один из основателей компании Asylum, которая и снимала фильм. Переговоры зашли достаточно далеко, был даже составлен контракт.
Но через несколько недель адвокат нынешнего президента США сообщил, что Трамп собирается участвовать в выборах главы государства, поэтому ему не до съемок.
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