Два альбома Linkin Park стали одними из самых продаваемых в США после гибели Беннингтона

Первый и последний альбомы рок-группы Linkin Park попали в десятку самых продаваемых пластинок за прошедшую неделю по версии журнала Billboard после того, как солист группы Честер Беннингтон покончил с собой.

Седьмая по счету студийная пластинка коллектива - One More Light, которая вышла в мае этого года, поднялась в списке Billboard 200 на 13 позиций, оказавшись на четвертом месте. За неделю продажи альбома увеличились на 76% (32 тыс. копий).

В свою очередь первый альбом калифорнийцев - Hybrid Theory, увидевший свет в октябре 2000 года, попал на восьмое место в списке самых продаваемых альбомов. Его продажи увеличились на 141%.