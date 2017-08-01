«Евровидение» меняет правила после скандала с Самойловой

Европейский вещательный союз (EBU) после скандального "Евровидения-2017", прошедшего в Киеве, внес в регламент конкурса некоторые изменения. Так, теперь запрещено в состав делегаций включать тех, кому запрещен въезд на территорию страны, принимающей конкурс.

Нынешнее "Евровидение" оставило гнетущее впечатление. Количество скандалов, связанных с конкусом, превратило солидное до того и зрелищное действо в клубок противеорчивых проблем. EBU решил подкорректировать регламент конкурса.

Самым неприятным инцидентом в 2017 году стал запрет российской участнице Юлии Самойловой въехать на территорию принимающей конкурс Украины. Запрет связан с посещением Юлией Самойловой до того территории Крыма, по поводу которого Украина доныне испытывает фантомные боли. Чтобы избежать подобных инцидентов впредь, в EBU приняли решение запретить участникам включать в свои делегации лица, которым запрещен въезд в страну-хозяйку "Евровидения". Кроме того, впредь песни, которые представлены к конкурсу, должны быть "абсолютно непредвзятыми".

По итогам проведения конкурса организаторы приняли решение арестовать внесенный Украиной залог в размере 15 миллионов евро. EBU высказал претензии к украинской стороне. Так, во время выступления победительницы "Евровидения-2016" Джамалы на сцену выскочил молодой человек с австралийским флагом и обнажил зад. Но Украина проведенный конкурс посчитала успешным и обжаловала решение об аресте залога.