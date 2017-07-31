Ранее Поклонская позвала режиссера на московское молитвенное стояние против его киноленты и пообщаться с оппонентами, заявившими об оскорблении своих религиозных чувств.



В ответном обращении адвоката указывается, что храм, где назначено стояние, вмещает лишь 300 человек, а Поклонская ранее сообщала о 40 тысячах противников. "А вообще хотим посоветовать во время парламентских каникул депутату Поклонской отдохнуть от своей борьбы с "Матильдой", проветрить голову крымским воздухом, привести чувства в порядок, вспомнить о проблемах своих крымских избирателей… И в октябре приходить на премьеру кинокартины", — сказал Добрынин.



Фильм





Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской , в которую был влюблен будущий Николай II . Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер . Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.