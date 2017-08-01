Хакеры взломали внутреннюю сеть кабельного канала НВО и похитили сценарий будущего эпизода из популярного сериала "Игра престолов", сообщает портал Entertainment Weekly.



По данным портала, помимо сценария, премьера которого должна состояться на следующей неделе, кибервзломщики выложили в открытый доступ несколько серий телешоу Ballersand и Room 104. Всего, по заявлениям злоумышленников, в их руках оказались материалы объемом порядка 1,5 терабайта.



Канал НВО подтвердил факт взлома и похищения информации, не уточнив ее характер.



На премьере 7-го сезона "Игры престолов" в середине июля сериал собрал более 16 миллионов зрителей. Эпизод стал рекордным для всех премьер НВО.

