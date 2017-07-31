Нетребко потребовала у Forbes прекратить врать о ее доходах



Оперная певица Анна Нетребко , возглавившая рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год по версии Forbes , уличила издание во лжи. Соответствующее заявление она сделала в Facebook в понедельник, 31 июля.

«Журнал Форбис 👎👎👎 ваша информация абсолютно не верна! Прекратите врать!!!👊👊👊😬 я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры ПРОСТО СМЕШНЫ! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!» — написала артистка (орфография и пунктуация сохранена).



Ранее в понедельник Forbes опубликовал список 10 исполнителей с самыми высокими доходами. Согласно рейтингу, Нетребко за год заработала 7,5 миллиона долларов, обогнав эстрадного певца Филиппа Киркорова и рэпера Тимати

Анна Нетребко также вошла в топ-50 российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии издания, составленный ранее в июле.