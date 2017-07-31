Лидер группы «Ноль» покинул Россию

Чистяков заявил, что в течение последнего года к его «соверующим наведывались с обысками спецслужбы». «Забирали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски с целью найти доказательства экстремизма. Я очень переживал за свою домашнюю студию. Совершенно немыслимо, чтобы мои наработки унесли неизвестно куда», - подчеркнул он.

По словам музыканта, его переезд не связан с тем, что он «якобы не любит Россию и продался американцам». «Это вынужденная мера, направленная на то, чтобы я не исчез как творческая единица. Другого выхода не было», - пояснил он.

Чистяков рассказал, что эмиграция была незапланированной. «И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет «Свидетелей». А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение [о переезде]», - заключил он.

Чистяков подчеркнул, что, несмотря на отъезд в США, деятельность группы «Ноль» продолжится. Он анонсировал концерт в ноябре 2017 года в Москве.

Петербуржец Федор Чистяков основал группу «Ноль» в 1985 году. В 1995 году он стал «свидетелем Иеговы». По словам музыканта, это изменило его жизнь: он бросил пить, курить, сквернословить и исполнять свои прежние песни, в которых упоминались вредные привычки.