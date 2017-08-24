Телеканал HBO озвучил общественности название финального — седьмого — эпизода седьмого же сезона сериала «Игра престолов».

Серия, получившая название «Дракон и волк», станет самой длительной за всю историю телефильма. Продолжительность эпизода составит почти 80 минут — то есть без малого полтора часа — почти как полноценный полнометражный фильм.

В седьмом эпизоде представители семейств Ланнистеров, Таргариенов и Старков встретятся в Драконьем камне. Все собравшиеся хотят положить конец противостоянию и обсудить защиту от той угрозы, которая исходит от Короля Ночи.

Ранее стало известно, что HBO выпустил тизер финального эпизода. Он длится меньше минуты и демонстрирует расстановку ключевых сил перед масштабными стражениями.

Напомним, премьера седьмой серии седьмого сезона в США запланирована на 27 августа. В России этот эпизод выйдет на следующий день.