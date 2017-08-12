HBO предложил хакерам выкуп в $250 тысяч за украденные данные об «Игре престолов»

Представители телеканала HBO предложили хакерам, которые взломали сеть компании и потребовали выкуп за украденные данные, среди которых информация о популярном сериале Игра престолов, 250 тысяч долларов, передает Reuters

В письме, отправленном телеканалом еще в прошлом месяце, отмечается, что HBO готов сделать платеж в качестве жеста доброй воли, но ему нужно время для отправки денег в биткоинах или данные хакеров, чтобы сделать обычный банковский провод.

По данным собеседника Reuters, компания хотела выйти на киберпреступников, а не действительно заключить с ними договор. Однако хакеры так и не ответили на предложение HBO, а через несколько дней после этой переписки в Сети появились внутренние документы кабельного канала HBO, среди которых и сценарий следующего эпизода Игры престолов.

По словам самих хакеров из внутренней сети НВО, им удалось украсть полтора терабайта данных кабельного канала. Они уже выложили в Сеть одну из серий Игры престолов до ее официального релиза, а также домашние адреса, адреса электронной почты и номера телефонов звезд, задействованных в сериале. Мошенники направили письмо генеральному директору HBO Ричарду Плеплеру и потребовали полугодовую зарплату в биткоинах. Именно шесть месяцев они потратили на организацию взлома.

Выкуп должен составить около семи миллионов долларов В случае невыполнения требований они угрожают публиковать новые серии и другие важные данные в открытом доступе.