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Хакеры выложили в сеть эпизоды сериала HBO «Умерь свой энтузиазм»
Фото: hbo.com /
Доступ пользователей к эпизодам сериала HBO «Умерь свой энтузиазм» появился благодаря хакерам. Об этом стало известно из сообщения Boston Herald.
Уточняется, что новый материал планировалось выпустить на экранах только в октябре.
Стоит отметить, что злоумышленники не стали похищать материалы новой серии «Игры престолов», но выбрали своей целью эпизоды другого, менее популярного шоу канала.
Напомним, что ранее хакеры похитили у HBO 1,5 Тб данных информации о сценариях, сериях и данных актеров «Игры престолов». Злоумышленники угрожали публикацией материалов в случае отказа канала от выплаты семи миллионов долларов.
Так, сериал «Умерь свой энтузиазм» выходит с 2000 года. Автор и исполнитель главной роли — американский актёр Ларри Дэвид.
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