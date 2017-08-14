Хакеры выложили в сеть эпизоды сериала HBO «Умерь свой энтузиазм»

Доступ пользователей к эпизодам сериала HBO «Умерь свой энтузиазм» появился благодаря хакерам. Об этом стало известно из сообщения Boston Herald.

Уточняется, что новый материал планировалось выпустить на экранах только в октябре.

Стоит отметить, что злоумышленники не стали похищать материалы новой серии «Игры престолов», но выбрали своей целью эпизоды другого, менее популярного шоу канала.

Напомним, что ранее хакеры похитили у HBO 1,5 Тб данных информации о сценариях, сериях и данных актеров «Игры престолов». Злоумышленники угрожали публикацией материалов в случае отказа канала от выплаты семи миллионов долларов.

Так, сериал «Умерь свой энтузиазм» выходит с 2000 года. Автор и исполнитель главной роли — американский актёр Ларри Дэвид.