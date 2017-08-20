Хакеры угрожают выложить последнюю серию седьмого сезона «Игры престолов»

Хакеры угрожают телеканалу HBO распространить в интернете последнюю, седьмую, серию седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» до официальной премьеры, сообщает Fossbytes. При этом шестой эпизод случайно выложило раньше времени испанского отделение HBO.



Ранее хакеры, скрывающиеся под псевдонимом Mr. Smith, заявили о целом архиве похищенных у НВО внутренних документов. Среди этих файлов — сценарии пяти эпизодов седьмого сезона «Игры престолов» и электронная переписка вице-президента НВО Лесли Коэн.