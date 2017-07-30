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Белорусская рэп-группа ЛСП сообщила о смерти своего участника

Умер участник рэп-группы ЛСП
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Скончался участник белорусской рэп-группы ЛСП Романо Сащеко, известный под псевдонимом Рома Англичанин. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети ВКонтакте.
«Сегодня перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП, Ромы Англичанина», — говорится в сообщении ЛСП.
Информации о причинах смерти не приводится.
20 июля стало известно, что солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство в своём доме в Лос-Анджелесе.
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