Белорусская рэп-группа ЛСП сообщила о смерти своего участника

Скончался участник белорусской рэп-группы ЛСП Романо Сащеко, известный под псевдонимом Рома Англичанин. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети ВКонтакте.

«Сегодня перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП, Ромы Англичанина», — говорится в сообщении ЛСП.

Информации о причинах смерти не приводится.

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