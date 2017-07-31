В Калифорнии прошла церемония похорон солиста Linkin Park Честера Беннингтона

В американском штате Калифорния на кладбище в Палос-Вердес-Эстейтс в закрытом режиме прошли похороны солиста Linkin Park Честера Беннингтона, сообщает портал TMZ.

Церемония похорон прошла в ботаническом саду недалеко от его дома. На ней присутствовали несколько сотен человек, включая семью и друзей Беннингтона.

Пришедшие на церемонию прощания с музыкантом надели на руку браслет, подобный тем, которые выдавали для прохода на концерты Linkin Park.