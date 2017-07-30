После концерта Пугачевой вызвали «Скорую»

30 июля на фестивале "Жара" в Баку Алла Пугачева должна была выступать на творческом вечере Григория Лепса . Но поклонники так и не дождались выхода любимой певицы на сцену. Ещё накануне на репетиции Примадонна жаловалась журналистам на плохое самочувствие. Несмотря на это артистка 29 июля вышла на сцену и спела все заявленные в программе своего творческого вечера песни. Никто из зрителей не заметил недомогания Пугаевой. После чего Алла Борисовна поблагодарила организаторов.



"Не знаю, как Эмину удалось меня уговорить: на самолетах я не летаю, жару не выношу... Но я здесь. Потому что я люблю Баку, соскучилась по вашему интернационализму, дружелюбию, гостеприимству..." - обратилась певица к одному из организаторов фестиваля Эмину Агаларову

Из-за недомогания певице все же пришлось обратиться за помощью - у Аллы Борисовны поднялось давление, поэтому для подстраховки вызвали "Скорую" и отменили выступление 30 июля.