Вдова солиста Linkin Park впервые прокомментировала смерть мужа

Супруга покончившего с собой солиста Linkin Park впервые поделилась чувствами, которые испытывает после смерти супруга. Вдова солиста культовой группы Linkin Park Талинда Беннингтон впервые с момента гибели своего супруга рассказала о том, что семья чувствует по поводу случившегося. Свой рассказ жена музыканта опубликовала в Twitter

У нас была сказочная жизнь, но теперь она превратилась в какую-то больную шекспировскую трагедию У него была светлая любящая душа с голосом ангелов внутри, и теперь он может петь в наших сердцах без всякой боли. Пусть господь благословит нас всех и даст сил обратиться друг к другу, когда мы испытываем боль , - написала вдова Честера Беннингтона.

41-летний Честер Беннингтон покончил собой в США 20 июля. За 17 лет группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов и продала более 70 миллионов пластинок по всему миру, приобретя культовый статус, была очень популярна во многих странах, в том числе в России.