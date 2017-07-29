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Музыканты Red Hot Chili Peppers приняли участие в матче клубов КХЛ
Музыканты известной американской группы Red Hot Chili Peppers — барабанщик Чад Смит и гитарист Джош Клингхоффер — приняли участие в торжественном вбрасывание перед товарищеском матче между клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» и «Куньлунь».
Об этом сообщается на официальной странице финского клуба в социальной сети Twitter.
Смит произвёл вбрасывание перед матчем, который завершился победой клуба из Китая со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков принял участие в съёмках музыкального клипа своей жены.
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