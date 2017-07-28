Никто не знает: накануне 80-летия Андрей Кончаловский рассказал о семейной драме

20 августа выдающемуся режиссеру театра и кино, сценаристу, общественному и политическому деятелю Андрею Кончаловскому исполнится 80 лет. В честь этого события в издательстве "Эксмо" выходит книга, посвященная юбилею мастера.

Баловень судьбы, признанный талант, один из немногих российских режиссеров, покоривших Европу и Америку, народный артист РСФСР, президент киноакадемии Ника, лауреат Венецианского кинофестиваля, обладатель множества общественных и кинонаград и премий, сценарист к фильмам Никиты Михалкова Андрея Тарковского , автор многих легендарных кинолент. Творчество и общественная деятельность Андрея Кончаловского до сих пор не поддаются окончательным приговорам ни СМИ, ни широкой общественности. На поверхности остаются противоречивые, часто полярные, а иногда растерянные оценки. Как явление режиссер остается загадкой и для его почитателей, и для хулителей.

В своей книге Виктор Филимонов попытался приоткрыть завесу тайн Андрея Кончаловского и разгадать эту загадку. В поле зрения биографа попали удивительные факты и истории знаменитого семейства, зигзаги судьбы, бросавшие его от женщины к женщине, из страны в страну, из кадра в слово и обратно, нешуточные семейные драмы, замыслы и идеи, которые нашли воплощение в фильмах и театральных проектах, люди, которые повлияли на режиссера и на которых повлиял он сам, его физическая и духовная жизнь, оставлявшая неизгладимый след в творчестве. Событийный рефрен «Сибириады» – бегство героев из Елани, из родного сибирского угла. Слышится в этом и тревожное предчувствие испытаний, выпавших на долю ее создателя в чужеземье. И он, подобно своим героям, нарушал и разрушал границы знакомого закрытого мира страны, дома, что ознаменовалось затем и внутренними, духовными превращениями. И это не просто биография великого режиссера с перечислением цифр и констатацией фактов. Это то, о чем никто не знает. Это попытка анализа соединения в одном человеке таланта и везения, порока и добродетели, прирожденного кинематографического чутья и продюсерских способностей, тяги художника ко всем этим убогим, обделенным судьбой, травмированным жизнью, историей персонажам и тонкого владения словом. Это издание приурочено к 80-летию Андрея Сергеевича Кончаловского, которое режиссер празднует в этом году. Однако автор существенно дополнил свой труд, описав и проанализировав последние пять лет творческой и общественной деятельности мастера. А также внес дополнения и уточнения в уже печатавшиеся главы.