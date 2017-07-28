Музыканты группы "Руки в брюки" не приедут на фестиваль в Санкт-Петербурге, против них выступило все интернет-сообщество.

Радикально настроенные киевские музыканты из коллектива "Руки в брюки" все-таки не приедут в Петербург и не выступят на фестивале Cyclebilly-2017, на котором раньше они должны были быть хэдлайнерами. Обвинять в нетерпимости Россию не имеет смысла, так как музыканты показали себя не лучшим образом. Оказалось, что в течение двух лет киевские таланты глумились над сгоревшими в Одессе людьми, называя их колорадскими жуками. Дешевое остроумие музыкантов не могло не попасть во внимание интернет-пользователей, которые оказались крайне оскорблены таким поведением. Несмотря на ненависть к России, националисты с гитарами согласились потерпеть и отыграть один концерт ради гонорара, ведь гонорар в России побольше будет, чем на родине.

А вот до каких пор ,мы будем терпеть приезд артистов «Руки'В Брюки» поддержавших Майдан и сожжение людей в Одессе?— В.А. Куклин (@stills2007) 28 июля 2017 г.



Россия была бы совсем не против того, чтобы музыканты из Киева гастролировали хоть по всем регионам, однако российский президент Владимир Путин уже не раз говорил о том, что Россия никогда не потерпит хамства и оскорблений в свой адрес. При этом подлые слова об убитых в Одессе были не единственными из уст музыкантов. Ребята также осудили существующую, по их мнению, агрессию в Крыму, жертвовали деньги на развитие карательных батальонов в АТО и даже снялись в фильме про Степана Бандеру

Фестиваль состоится 5 и 6 августа 2017 года на площадке Креативного пространства "Ткачи". Буквально только что стало известно, что музыкантам не удастся посмотреть на разводные мосты и спеть перед петербуржцами, а организаторы теперь подыскивают более достойных кандидатов, которые и станут хэдлайнерами фестиваля.