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Организаторы фестиваля в Петербурге развернули киевских националистов из "Руки в брюки"

Музыканты группы "Руки в брюки" не приедут на фестиваль в Санкт-Петербурге, против них выступило все интернет-сообщество.
Радикально настроенные киевские музыканты из коллектива "Руки в брюки" все-таки не приедут в Петербург и не выступят на фестивале Cyclebilly-2017, на котором раньше они должны были быть хэдлайнерами. Обвинять в нетерпимости Россию не имеет смысла, так как музыканты показали себя не лучшим образом. Оказалось, что в течение двух лет киевские таланты глумились над сгоревшими в Одессе людьми, называя их колорадскими жуками. Дешевое остроумие музыкантов не могло не попасть во внимание интернет-пользователей, которые оказались крайне оскорблены таким поведением. Несмотря на ненависть к России, националисты с гитарами согласились потерпеть и отыграть один концерт ради гонорара, ведь гонорар в России побольше будет, чем на родине.
Россия была бы совсем не против того, чтобы музыканты из Киева гастролировали хоть по всем регионам, однако российский президент Владимир Путин уже не раз говорил о том, что Россия никогда не потерпит хамства и оскорблений в свой адрес. При этом подлые слова об убитых в Одессе были не единственными из уст музыкантов. Ребята также осудили существующую, по их мнению, агрессию в Крыму, жертвовали деньги на развитие карательных батальонов в АТО и даже снялись в фильме про Степана Бандеру.
Фестиваль состоится 5 и 6 августа 2017 года на площадке Креативного пространства "Ткачи". Буквально только что стало известно, что музыкантам не удастся посмотреть на разводные мосты и спеть перед петербуржцами, а организаторы теперь подыскивают более достойных кандидатов, которые и станут хэдлайнерами фестиваля.
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