Скончался Александр Столяров



В Москве в возрасте 57 лет умер режиссёр Александр Столяров . Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

«Светлый, добрый, с удивительно самобытным талантом — таким запомнится коллегам и зрителям Александр Столяров. […]Он ушел, можно сказать, на взлете, многое из задуманного не успев осуществить, но и сделав – многое. И это останется в памяти о нем», — говорится в сообщении.



Столяров снял более 100 документальных и художественных фильмов. Режиссёра номинировали на премии «Ника» и ТЭФИ. В 2015 году вышел сборник его рассказов «Неправильная сказка». Прощание со Столяровым пройдёт 27 июля в столичном морге Городской больницы № 23.