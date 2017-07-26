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Скончался Александр Столяров
Фото: Ассоциация документального кино СК России
В Москве в возрасте 57 лет умер режиссёр Александр Столяров. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.
«Светлый, добрый, с удивительно самобытным талантом — таким запомнится коллегам и зрителям Александр Столяров. […]Он ушел, можно сказать, на взлете, многое из задуманного не успев осуществить, но и сделав – многое. И это останется в памяти о нем», — говорится в сообщении.
Столяров снял более 100 документальных и художественных фильмов. Режиссёра номинировали на премии «Ника» и ТЭФИ. В 2015 году вышел сборник его рассказов «Неправильная сказка». Прощание со Столяровым пройдёт 27 июля в столичном морге Городской больницы № 23.
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