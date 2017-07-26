Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне

Об этом говорится в опубликованном в официальном Twitter презентационном ролике, который посвящен предстоящему мероприятию.

Также определены даты конкурса. Первый полуфинал пройдет 8 мая, второй полуфинал — 10 мая, финал — 12 мая.

На конкурсе «Евровидение-2017», который прошел в Киеве в мае текущего года, победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал, исполнивший песню Amar pelos dois.