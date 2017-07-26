Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018

МОСКВА, 26 июля — РИА Новости . Национальное телевидение Португалии и Европейский вещательный союз выбрали Лиссабон в качестве города, в котором пройдет Евровидение-2018.

Welcome to Lisbon! #Eurovision2018 pic.twitter.com/jhJ1tNmgtC

— Eurovision (@Eurovision) 25 июля 2017 г.

Кроме того, на официальной страничке песенного конкурса в Twitter появился видеоролик, посвященный мероприятию.

Также организаторы сообщили, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.