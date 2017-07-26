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Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 26 июля — РИА Новости. Национальное телевидение Португалии и Европейский вещательный союз выбрали Лиссабон в качестве города, в котором пройдет Евровидение-2018.
Welcome to Lisbon! #Eurovision2018 pic.twitter.com/jhJ1tNmgtC
— Eurovision (@Eurovision) 25 июля 2017 г.
Кроме того, на официальной страничке песенного конкурса в Twitter появился видеоролик, посвященный мероприятию.
Также организаторы сообщили, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.
Португалия стала страной-хозяйкой песенного конкурса благодаря победе Сальвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве.
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