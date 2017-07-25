Названа дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде

Очередной, 25-ый по счету фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает издание Variety со ссылкой на компании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions

У новой кинокартины пока что нет названия. Информации об исполнителе роли Джеймса Бонда и режиссере фильма издание также не приводит. В качестве сценаристов над картиной будут работать Нил Первис и Роберт Уэйд

10 июля сообщалось, что английский актер Дэниел Крэйг , сыгравший агента 007 в четырех фильмах бондианы, вернется к роли Джеймса Бонда. Продюсер франшизы Барбара Брокколи также планирует договориться с британской певицей Адель , чтобы она спела тему к новому фильму серии. Ее песня к картине «007: Координаты "Скайфолл"» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус».

В ноябре 2015 года вскоре после премьеры фильма «007: Спектр» Крейг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде.