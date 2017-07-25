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Джастин Бибер назвал причину отмены своего мирового турне
Фото: © РИА Новости / Михаил Листопадов
Канадский певец Джастин Бибер, который ранее отменил мировое турне, заявил, что хочет отдохнуть и покататься на велосипеде, сообщает портал TMZ.
Ранее сообщалось, что причиной отмены турне Purpose, в котором Бибер находился последние 18 месяцев, стали "непредвиденные обстоятельства". В рамках турне Бибер планировал вступить в США и Канаде.
Бибер заявил, что хочет "просто отдыхать". "Мы собираемся покататься на велосипедах", — приводит портал слова музыканта.
Также Бибер заявил, что не хотел "предавать" своих фанатов.
Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R'n'B. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. Исполнитель регулярно становится фигурантом скандальных историй.
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