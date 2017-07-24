Учитель поставил Поклонской диагноз и предложил пройти медобследование

«Депутат Поклонская пытается уговаривать людей подписывать непонятно что, хотя люди не видели [ленту]. Безумие и мракобесие — других слов я не могу подобрать», — подчеркнул Учитель.

Кинематографист посетовал на то, что Поклонская игнорирует обязанности парламентария. «Вместо того, чтобы заниматься тем, чем действительно должен заниматься депутат, она выступает против фильма, который даже не посмотрела. Я думаю, что ей надо проходить какие-то медицинские освидетельствования», — добавил он.