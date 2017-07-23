Кустурица заявил, что всегда считал Крым российским

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что всегда считал Крым частью России, и призвал крымчан не обращать внимание на мнение западных стран, передает РИА "Новости"

"Есть силы, которые разъединяют, и силы, которые соединяют. Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Югославию разъединили — это было выгодно тем силам, которые разъединяют. Мы видели разъединение Ирака, Ливии, Сирии, Румынии и, наконец, Сербии", — сказал Кустурица.

Он добавил, что считает свой приезд в Крым частью миссии по объединению людей и народов.

"Вам надо делать то, что вы делаете. Подтверждение, что вы — Россия, это ваша жизнь, ваша культура. Потому что вы часть великой России, вам не нужно ждать мнение тех, кто находится в штате Висконсин", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Кустурица даст единственный концерт в Ялте, после этого расскажет о своих фильмах. Также в программе у режиссера запланировано несколько экскурсий.