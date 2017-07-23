Фильм "Матильда" Алексея Учителя не нарушает уголовный кодекс и не идет вразрез с Конституцией РФ, все остальное — личное мнение каждого и похоже на цензуру, считает первый зампред комитета ГД по культуре, режиссер Владимир Бортко.



Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook сообщила, что собрала 100 тысяч обращений и подписей граждан, выступающих против фильма "Матильда", и направила запрос в Генпрокуратуру, МВД, а также в министерство культуры. По ее словам, 37 депутатов Госдумы подписали запрос "о принятии мер в пределах компетенции по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения Православных Святынь сюжетной линией фильма "Матильда".



Бортко пояснил, что есть два документа, которыми нужно руководствоваться, оценивая фильм: "Конституция РФ, где написано, что можно, и там еще написано, что цензуры у нас нет; и Уголовный кодекс, где написано, что нельзя".



"Под Уголовный кодекс, как я понимаю, фильм не попадает никаким боком, значит все остальное вполне допустимо. Личное мнение госпожи Поклонской и 37 депутатов может оставаться их личным мнением, но надо руководствоваться не личным мнением, а законом РФ. Этим комитет по культуре и занимается", — заявил Бортко РИА Новости.



Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.



Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.