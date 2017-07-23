Умерла телеведущая Елена Миронова

В Москве после тяжелой болезни скончалась телеведущая Елена Миронова . Она вела программу «Доброе утро» на Первом канале. Об этом сообщается на сайте телеканала

Миронова долго боролась с болезнью, но недуг оказался сильнее. «На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается, многие телезвезды считали Миронову крестной матерью. О ней всегда вспоминают с теплом. Не так давно Первый канал отметил 30-летие «Доброго утра». Начинавший свою карьеру в этой программе Андрей Малахов звал Миронову на эфир, но она уже не могла прийти. «Я позвонил ей, и она сказала, что она не может прийти, она уже не встает. У нее химия. Она передавала всем огромный привет, и я хочу, чтобы мы сейчас поаплодировали Лене, потому что столько моментов, пережитых с ней. Лена, мы тебя любим», - сказал в программе Малахов.

Миронова на протяжении многих лет работала корреспондентом программы «Время». «Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким. Когда состоится прощание с Еленой Мироновой, станет известно позже», - говорится на сайте.