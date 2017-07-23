В США после концерта Chance the Rapper госпитализированы более 90 человек

ТАСС , 23 июля. Более 90 человек были госпитализированы с тяжелым алкогольным отравлением в штате Коннектикут после концерта хип-хоп исполнителя Chance the Rapper (Ченс Рэпер, настоящее имя Чанселор Беннет). Об этом сообщил в субботу представитель местной полиции.

Концерт прошел в ночь на субботу в столице штата, городе Хартфорд, с населением 125 тысяч человек. "Тяжелая ночь для полиции Хартфорда из-за концерта Chance the Rapper. У 50 несовершеннолетних выявлено отравление алкоголем, [всего] более 90 госпитализировано", - рассказал в Twitter заместитель начальника полиции города Брайан Фули.

Он отметил, что употребление алкоголя на мероприятии "переходило все границы", и в результате многие были доставлены в больницу с "тяжелейшим отравлением". По данным агентства Associated Press, большинству из слушателей не было и 20 лет.

Chance the Rapper - 24-летний американский хип-хоп исполнитель из Чикаго. Артист получил признание после выхода сборника песен Acid Rap. Помимо сольной карьеры, Беннетт является участником хип-хоп коллектива Savemoney.