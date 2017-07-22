Дом Романовых призвал снять ответ «Матильде»

При этом он выразил надежду на то, что государство выделит на такую картину сумму не меньшую, чем оно выделило Учителю. «Господин Учитель, безусловно, имеет право снимать все, что он хочет, за свои средства, но нас не устраивает то, что это снимается за государственные деньги. Запрещать нельзя, это тупиковый путь. Нужно бороться с этим правдой, другого лекарства от лжи нет», — отметил Закатов.



По его словам, нужно, чтобы те, кто имеют такую возможность, сняли бы «правдивые» фильмы, которые бы рассказали об императорской семье на основании исторических источников. «Мы не режиссеры, но мы надеемся на то, что люди, которые обладают соответствующими дарованиями, создадут такие произведения, и что государство не в меньшей степени профинансирует эти проекты», — сказал он.





Сам Закатов, по его словам, смотреть фильм не намерен. «Мне хватило кадров трейлера, чтобы понять, что в любом случае изначально фильм неправдоподобный, не соответствующий действительности и оскорбительный для памяти дорого мне человека императора Николая Второго , которого я почитаю как святого. Там показан какой-то бред, которого и близко не было», — заявил он.



Скандал вокруг фильма разгорелся в ноябре 2016 года. Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить «Матильду». По ее словам, лента оскорбила религиозные чувства граждан России и других стран. Еще не вышедшую картину критиковали и представители РПЦ