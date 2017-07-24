Москвичи создали стихийный мемориал в память о лидере Linkin Park у посольства США

У здания посольства США в Москве возник стихийный мемориал в память о фронтмене группы Linkin Park Честере Беннингтоне, передает РИА "Новости"

Отмечается, что около информационного щита дипмиссии прикреплены несколько больших фотографий музыканта и воздушный шар в виде сердца, горят свечи, лежат листки со стихами из песен Беннингтона, цветы и игрушки, которые третий день подряд продолжают приносить москвичи.

41-летний музыкант покончил с собой 20 июля в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Перед этим Честер отдыхал со своей женой в Аризоне, однако затем решил вернуться домой один. Это обстоятельство позволяет полиции утверждать, что Беннингтон покончил с собой либо в среду вечером, либо рано утром в четверг. Честер ушел из жизни всего за пару часов до премьеры нового клипа группы.

В последние годы сообщалось о проблемах Беннингтона с алкоголем и наркотическими веществами. Он был дважды женат. У него осталось шестеро детей.