На 70-м году жизни скончалась британская актриса Дебора Уотлинг. Артистка прославилась благодаря своей роли в сериале «Доктор Кто». Об этом сообщает газета The Sun.



Актриса играла в сериале Викторию Уотерфилд в четвертом и пятом сезоне с 1967 по 1968 год. Два месяца назад врачи диагностировали у Уотлинг рак лёгких. Актриса дебютировал в кино в возрасте девяти лет в сериале «Невидимый человек». Свою первую большую роль Уотлинг сыграла в 1965 году – актриса исполнила роль Алисы из Страны Чудес.