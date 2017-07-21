Скончался французский актер Клод Риш

Риш принимал участие в десятках спектаклей и фильмов. Его дебют в кинематографе состоялся в 1955 году в ленте "Большие маневры". Артист быстро стал мастером эпизодических ролей.

Он сыграл в картинах "Дядюшки-гангстеры" (1963), "Оскар" (1967), "Люблю тебя, люблю" (1968).

В 1993 году Риш получил премию "Сезар" за роль в фильме "Ужин", а в 2002 году его удостоили почетного "Сезара".