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Газета.Ru

Скончался французский актер Клод Риш

Скончался Клод Риш
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Французский актер театра и кино Клод Риш скончался в возрасте 88 лет, сообщает Le Monde со ссылкой на его семью.
Риш принимал участие в десятках спектаклей и фильмов. Его дебют в кинематографе состоялся в 1955 году в ленте "Большие маневры". Артист быстро стал мастером эпизодических ролей.
Он сыграл в картинах "Дядюшки-гангстеры" (1963), "Оскар" (1967), "Люблю тебя, люблю" (1968).
В 1993 году Риш получил премию "Сезар" за роль в фильме "Ужин", а в 2002 году его удостоили почетного "Сезара".
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Le Monde
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